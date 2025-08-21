Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El chance Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos más populares del Valle del Cauca. Este sorteo es operado por la Lotería del Chontico y recibe su nombre del chontaduro, una fruta representativa de la región.

Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, este juego de azar brinda la posibilidad de ganar siempre que los números elegidos coincidan, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Además, los seguidores del chance pueden seguir la transmisión en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el 0431 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0431

Dos últimas cifras: 31

Tres últimas cifras: 431

La quinta: 7

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de participar con la “quinta balota”, un número adicional que incrementa las probabilidades de ganar al combinarse con las demás cifras.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados pueden consultarse poco después de esa hora.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar solo la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día permite apostar con gran flexibilidad:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los ganadores deben presentar ciertos documentos, que varían según el valor del premio:

Requisitos básicos para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio: