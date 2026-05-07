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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a las 1 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy jueves 7 de mayo de 2026.

Chontico Día
Chontico Día
Foto: Chontico Día - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El chance Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan diariamente sus resultados.

Resultado del Chontico Día hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 7 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintas estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto
  • 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.

Cuánto cuesta apostar

Uno de los factores que impulsa la popularidad del Chontico Día es su accesibilidad económica, ya que permite participar con distintos presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque siempre es obligatorio presentar la documentación básica:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT
  • Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa siendo una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.

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