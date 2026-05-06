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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a las 1 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy miércoles 6 de mayo de 2026.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.

Resultado del Chontico Día hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto
  • 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT
  • Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.

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