Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta típica de esta región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con la condición de que los números elegidos coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los apostadores cuentan con la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener premios mayores al acertar simultáneamente con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se lleva a cabo todos los días y los resultados oficiales se pueden consultar después de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, los requisitos dependen del monto obtenido. Sin embargo, siempre será necesario presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

