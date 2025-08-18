Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 18 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales y populares del Valle del Cauca, administrado por la Lotería del Chontico.

Su nombre hace honor al chontaduro, una fruta típica de la región, y con el paso de los años se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los jugadores locales.

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes, 18 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m.. Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión oficial, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si fueron afortunados.



Cómo se juega

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptándose a los gustos y estrategias de cada jugador. Estas son las principales:



Cuatro cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra directo (uña): premio por acertar la última cifra.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota o número adicional, que ofrece la posibilidad de incrementar los premios al combinarse con las cifras principales.



Costo de las apuestas

El Chontico Día es considerado un chance accesible, con opciones para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 por tiquete.

Reclamación de premios

Al momento de cobrar un premio, los jugadores deben presentar ciertos documentos. Además, dependiendo del valor del premio medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete).

El pago de los premios se efectúa a través de transferencia bancaria, con un plazo estimado de 8 días hábiles.