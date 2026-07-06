Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos de mayor tradición en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 6 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde al resultado oficial.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que puede incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Los apostadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

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A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y el resultado oficial puede consultarse después de la 1:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece diferentes opciones para realizar apuestas:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque todos los ganadores deben presentar una documentación básica.

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Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio