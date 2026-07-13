Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones de apuesta preferidas por miles de jugadores en la región. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas del departamento.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 13 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.



Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

A qué hora juega Chontico Día

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El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año. El resultado oficial está disponible después de la 1:00 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Cómo se juega el chance

Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras que deseen acertar y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece diferentes valores de apuesta para adaptarse a las preferencias de cada jugador.

Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado. En todos los casos es indispensable presentar la documentación requerida.

Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

