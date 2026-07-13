Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones de apuesta preferidas por miles de jugadores en la región. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas del departamento.
Número ganador de Chontico Día
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 13 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.
- Número ganador: xxxx
- Dos últimas cifras: xx
- Tres últimas cifras: xxx
- La quinta: x
Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.
Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.
A qué hora juega Chontico Día
Publicidad
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año. El resultado oficial está disponible después de la 1:00 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Cómo se juega el chance
Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras que deseen acertar y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.
Publicidad
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Chontico Día ofrece diferentes valores de apuesta para adaptarse a las preferencias de cada jugador.
- Valor mínimo por tiquete: $500.
- Valor máximo por apuesta: $10.000.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado. En todos los casos es indispensable presentar la documentación requerida.
Documentos fundamentales para cualquier premio
- Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio
- Premios inferiores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación anterior, el ganador debe diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.