Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca. Este juego de azar es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta típica de la región que simboliza tradición y cultura.

Los jugadores pueden participar realizando apuestas desde $500 hasta $25.000, con la expectativa de acertar las cifras exactas que arroja el sorteo. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial.

Resultado Chontico Día hoy, 19 de agosto de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes, 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el 2025 existe la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios al combinarse con otras cifras acertadas.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se lleva a cabo todos los días y los resultados están disponibles después de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

Este juego ofrece gran flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio, los requisitos varían según el monto obtenido. Sin embargo, hay documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

