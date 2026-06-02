Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego debe su nombre al chontaduro, una fruta emblemática de la región. Cada día reúne a miles de apostadores que buscan acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios.

Número ganador de Chontico Día hoy martes 2 de junio de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 2 de junio de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones a todos los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y confirmar la validez del tiquete en un punto autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores cuentan con la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar en la modalidad directa, las cifras apostadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Chontico Día

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El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo, a través de los canales autorizados de la organización.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con diferentes posibilidades de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan en el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día permite realizar apuestas de diferentes valores, ajustándose a distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

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Documentos fundamentales:

Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio: