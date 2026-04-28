Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.



Número ganador del Chontico Día hoy, martes 28 de abril

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 28 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. y, pocos minutos más tarde, son publicados a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si resultaron ganadores.



Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece varias opciones de apuesta, dependiendo del nivel de riesgo que el jugador esté dispuesto a asumir y del tipo de premio que busque. El valor del premio está determinado por la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten elegir entre mayores probabilidades de acierto o premios más altos.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores. Los montos de apuesta están definidos de la siguiente manera:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar la documentación básica en todos los casos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.