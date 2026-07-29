Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia, especialmente entre los habitantes del Valle del Cauca. Este sorteo es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está relacionado con el chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 29 de julio de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor o punto autorizado si su tiquete corresponde a uno de los números premiados.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:



Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del resultado.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos y ganar de acuerdo con la modalidad elegida. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir con el resultado oficial del sorteo en el orden correspondiente, de izquierda a derecha.

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de los canales autorizados:

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m., momento en el que se conoce el número ganador de la jornada.

¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

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Los jugadores pueden elegir diferentes modalidades de apuesta, las cuales entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado tres cifras: requiere acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

requiere acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: se gana acertando la última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El chance Chontico Día ofrece diferentes opciones para los jugadores según el valor de la apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos .

. El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio del chance Chontico Día, el ganador debe presentar algunos documentos básicos. Los requisitos pueden variar dependiendo del valor del premio recibido.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

