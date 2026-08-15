Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chontico Día sigue siendo uno de los chances con mayor tradición en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde sus resultados son consultados diariamente por quienes participan en este sorteo.

Resultado del Chontico Día hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 15 de agosto de 2026 es el 4100 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)



Número ganador: 4100

Dos últimas cifras: 00

Tres últimas cifras: 100

La quinta: 8



Los jugadores deben comparar las cifras de su apuesta con los resultados publicados por canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de reclamación.

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas formas de participar, según la cantidad de cifras que se quieran acertar y el orden en que estas deben coincidir con el resultado oficial.



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en diferente posición.

acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en diferente posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden.

coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar su ubicación.

acertar las tres últimas cifras sin importar su ubicación. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten escoger entre diferentes opciones de premio de acuerdo con la jugada realizada.

Cuánto cuesta apostar

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El Chontico Día permite realizar apuestas con valores que se ajustan a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para solicitar el pago de un premio es necesario presentar la documentación básica y cumplir con los requisitos adicionales que correspondan según la cuantía obtenida.



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:



Menor a 48 UVT: únicamente se solicita la documentación básica.

únicamente se solicita la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedición. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con una amplia tradición en el Valle del Cauca, diferentes modalidades y sorteos diarios, el Chontico Día continúa entre los juegos de chance más consultados por los apostadores en Colombia.