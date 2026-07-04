Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Este sorteo es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace referencia al chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día hoy sábado 4 de julio de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 4 de julio de 2026 es el 4419 - 2. Los jugadores deben verificar el resultado con su tiquete y confirmar con el vendedor autorizado si cuentan con una apuesta ganadora.



Número ganador: 4419

Dos últimas cifras: 19

Tres últimas cifras: 419

La quinta: 2

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras requeridas.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial del sorteo en el orden establecido, de izquierda a derecha.



A qué hora juega Chontico Día y cuándo consultar el resultado

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados quedan disponibles después de la realización del sorteo para que los jugadores puedan revisar sus números.

Esta modalidad de chance permite participar con diferentes combinaciones y elegir la forma en la que se desea apostar, según las posibilidades de premio.

Cómo se juega el chance Chontico Día y cuáles son sus modalidades

El juego cuenta con varias opciones de apuesta, en las que cambia el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

El valor de la apuesta depende de la decisión del jugador. El chance permite participar con montos accesibles:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Requisitos para reclamar un premio de Chontico Día

Para reclamar un premio del chance, el ganador debe presentar algunos documentos básicos y cumplir requisitos adicionales dependiendo del valor obtenido.

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Documentos necesarios:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni modificaciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

