Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región.

Es un juego de azar que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar, las cifras deben coincidir en el orden exacto con el número sorteado. Los interesados pueden seguir el desarrollo del sorteo en vivo.

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes, 15 de agosto de 2025 es el 7453 - 7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7453

Dos últimas cifras: 53

Tres últimas cifras: 453

La quinta: 7

Desde el 2025, los jugadores tienen la opción de incluir la “quinta balota” o “número adicional”, lo que puede aumentar el premio si se acierta junto con las cifras principales.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., y los resultados pueden consultarse pocos minutos después de la transmisión oficial.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta es flexible:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio, se deben presentar ciertos documentos, que varían según el monto ganado:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

