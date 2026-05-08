Chontico Día, resultado del último sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.



Resultado del Chontico Día hoy, viernes 8 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 8 de mayo de 2026 es el 0773 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 0773

Dos últimas cifras: 73

Tres últimas cifras: 773

La quinta: 4

Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto

acertar las tres últimas cifras en orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.