Chontico Noche, resultado del sábado 4 de julio de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos preferidos por miles de apostadores en Colombia. Cada noche, los participantes consultan los resultados oficiales para conocer si su número fue el ganador y acceder a alguno de los premios disponibles en esta modalidad de chance.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 4 de jujio de 2026

El número ganador del Chontico Noche de este sábado 4 de julio de 2026 es . La organización recomienda verificar el resultado únicamente en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de reclamación.

Resultado completo del sorteo



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota: una alternativa que amplía las posibilidades de ganar



Uno de los aspectos más llamativos del Chontico Noche es la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad permite acceder a premios complementarios según el tipo de apuesta realizada, ofreciendo más oportunidades de acierto para los jugadores. Desde su incorporación, la quinta balota ha despertado un mayor interés entre quienes participan con frecuencia en este chance.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

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El horario del sorteo cambia de acuerdo con el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo en los canales autorizados.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

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El juego ofrece distintas formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Tres cifras combinado

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Es la modalidad más sencilla y premia a quienes aciertan la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar?

Los jugadores pueden participar con diferentes valores de apuesta, según su presupuesto.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para realizar el cobro de un premio es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por el operador autorizado.

Documentos necesarios



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos todos los días, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de ganar gracias a la quinta balota, el Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.