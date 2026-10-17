Chontico Noche, resultado del sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de azar más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Cada sorteo despierta el interés de quienes esperan conocer la combinación ganadora y comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado oficial.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los apostadores deben comparar el resultado publicado con los números registrados en sus tiquetes para verificar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico depende del día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo de la noche se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:00 p. m.

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Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados para su publicación.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

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El valor de una apuesta puede comenzar desde $500 y llegar hasta $10.000, según las condiciones del juego y la modalidad elegida. Antes de participar, se recomienda confirmar el monto con el vendedor autorizado y conservar el tiquete para verificar la combinación registrada.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece distintas alternativas para quienes desean jugar con cuatro, tres, dos o una cifra. La modalidad elegida determina qué parte del resultado debe coincidir con la apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

se deben acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite participar con una sola cifra, según las condiciones establecidas.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

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La quinta balota se incorporó a esta modalidad de juego para ofrecer una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las condiciones definidas por el operador. Los participantes deben consultar su resultado y verificar cómo aplica a la apuesta registrada.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

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Quienes obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para validar su apuesta y gestionar el pago. Los requisitos dependen del monto ganado.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original, sin alteraciones, y el documento de identidad.

presentar el tiquete original, sin alteraciones, y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: entregar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

entregar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: aportar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado y con la información legible. Para conocer el procedimiento vigente, se recomienda consultar los canales oficiales del operador antes de iniciar la reclamación.