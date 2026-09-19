Chontico Noche, resultado del último hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Chontico Noche es un chance con amplia participación, especialmente en el Valle del Cauca. El sorteo es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está relacionado con el chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.

Resultado del Chontico Noche hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener un premio, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Desde 2025, el juego también permite incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede ampliar las posibilidades de obtener un premio cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El Chontico Noche se sortea diariamente, aunque el horario cambia dependiendo del día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horas de la noche.

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¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de las cifras seleccionadas y de la manera en que estas coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar su orden.

acertar las cuatro cifras sin importar su orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de los límites establecidos para el juego:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

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Para reclamar un premio se deben cumplir algunos requisitos, los cuales varían de acuerdo con el monto obtenido. La documentación básica incluye:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También hay requisitos adicionales determinados por el valor del premio y su equivalencia en UVT:

