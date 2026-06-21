Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 21 de junio de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.

Resultado del Chontico Noche del 21 de junio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 21 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.

Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganar

Uno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.

Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.

Modalidades de apuesta disponibles en Chontico Noche

Los participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.



Premia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.



Permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.



Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Entrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.



Entrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.



Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Es la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.

Valor de las apuestas

El chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.



Apuesta mínima : $500.

: $500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.

Cómo reclamar un premio de Chontico Noche

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.

Publicidad

Documentación requerida

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado

Las condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.

Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y múltiples oportunidades de ganar, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.