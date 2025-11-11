Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y representativos de Colombia, especialmente para los habitantes del Valle del Cauca. Cada noche, miles de jugadores siguen con expectativa este clásico del azar que mezcla entretenimiento, esperanza y una profunda tradición cultural. Inspirado en el emblemático chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo se ha convertido en parte habitual de la rutina de muchos hogares.

Número ganador del Chontico Noche – 11 de noviembre de 2025

En la noche del martes, 11 de noviembre de 2025, el sorteo del Chontico Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los organizadores reiteran la importancia de verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier premio. ¡Felicidades a los ganadores!



Horarios oficiales del Chontico Noche

Este sorteo mantiene su atractivo gracias a una programación constante que permite participar durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores pueden optar por alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, disponible todos los jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta

La variedad de apuestas es uno de los principales atractivos del Chontico Noche, pues permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estilo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos para participar

El sorteo destaca por su accesibilidad y flexibilidad en los valores de apuesta:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estas opciones permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar diariamente.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar la transparencia en el proceso de entrega, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

