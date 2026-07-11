Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones del país. Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de acceder a múltiples premios, este juego de azar mantiene un alto nivel de participación entre los colombianos.

Además del resultado principal, los jugadores también cuentan con la opción de participar por la quinta balota, una modalidad que amplía las oportunidades de ganar mediante una cifra adicional incorporada al sorteo.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 11 de julio de 2026

De acuerdo con el sorteo oficial realizado este sábado 11 de julio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



Los participantes pueden consultar los resultados en los canales oficiales y verificar cualquier premio en los puntos de pago autorizados.



Quinta balota: una alternativa para aumentar las posibilidades de ganar

La quinta balota se ha convertido en uno de los principales atractivos del Chontico Noche desde su incorporación al juego. Esta modalidad añade una cifra adicional al resultado principal y ofrece nuevas oportunidades de obtener premios, dependiendo del tipo de apuesta realizada.

Gracias a este sistema, los jugadores disponen de más alternativas para incrementar sus posibilidades de acierto en cada sorteo.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Los sorteos del Chontico Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo.

Modalidades de apuesta disponibles

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El Chontico Noche ofrece distintas formas de participación para que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado del sorteo.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado del sorteo. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El juego ofrece valores de apuesta que se adaptan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada participante puede elegir el monto de su apuesta y la modalidad de juego que prefiera.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación requerida por el operador.

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT: Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro. Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la opción de la quinta balota, el Chontico Noche continúa siendo uno de los chances preferidos por miles de jugadores en el Valle del Cauca y el resto del país.