Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más consultados en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores siguen diariamente los resultados oficiales para conocer el número ganador. Sus distintas modalidades de apuesta permiten participar con diferentes combinaciones y optar por premios según el nivel de acierto.

El sorteo también cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una alternativa complementaria para los participantes.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar los resultados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para verificar si su tiquete obtuvo algún premio.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

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Para participar, cada jugador selecciona un número y define la modalidad de apuesta. Según la opción elegida, es posible obtener un premio al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial. En las modalidades que requieren respetar el orden, la combinación apostada debe coincidir de izquierda a derecha con el número sorteado.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado ganador exactamente en el mismo orden.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado ganador exactamente en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente posición.

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente posición. Tres cifras directo

Entrega premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

Entrega premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras

Reconoce el acierto de las tres cifras finales sin importar el orden en que aparezcan.

Reconoce el acierto de las tres cifras finales sin importar el orden en que aparezcan. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente.

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente. Una cifra o uña

Premia a quienes aciertan únicamente la última cifra anunciada en el resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Esta variedad permite que cada participante determine el monto que desea jugar según sus preferencias.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación requerida por el operador.

Para reclamar cualquier premio se debe presentar:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios menores a 48 UVT



Solo requieren la documentación básica establecida para el proceso de pago.

Premios entre 48 y 181 UVT



Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT



También es necesario presentar una certificación bancaria expedida con una antigüedad máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.

Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de obtener premios según diferentes niveles de acierto, el Chontico Noche continúa siendo uno de los chances con mayor seguimiento en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.