Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos con mayor seguimiento en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Cada día, miles de apostadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si acertaron el número ganador y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.

Además del resultado principal, los participantes cuentan con la quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de ganar y que se ha convertido en uno de los principales atractivos del sorteo.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026

El resultado oficial del Chontico Noche de este sábado 18 de julio de 2026 dejó como número ganador: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales en los canales autorizados y verificar cualquier premio en los puntos de pago habilitados.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

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Los sorteos del Chontico Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece diferentes formas de participación para que cada jugador escoja la que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

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El juego ofrece opciones de apuesta para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada participante puede elegir el valor de su apuesta y la modalidad que prefiera.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque todos los participantes que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los chances favoritos entre los jugadores del Valle del Cauca y el resto del país.