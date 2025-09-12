Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar favoritos en Colombia, con gran acogida en el Valle del Cauca. Este sorteo, administrado por la Lotería del Chontico, se inspira en el tradicional chontaduro y convoca diariamente a miles de jugadores que buscan cambiar su suerte con un golpe de fortuna.

Número ganador de Chontico Noche hoy, viernes 12 de septiembre

El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, el Chontico Noche sumó una novedad importante: la inclusión de la quinta balota adicional, una modalidad que incrementa las oportunidades de ganar y eleva el atractivo de los premios.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días, pero los horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los apostadores cuentan con alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con una edición especial cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche ofrece distintas formas de apostar, lo que permite elegir la opción que mejor se adapte a cada jugador. Los premios dependen tanto del número de cifras acertadas como del orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Una de las razones de la popularidad de este juego es su accesibilidad. Los montos de las apuestas permiten participar con presupuestos pequeños o más altos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio del Chontico Noche, es necesario presentar el tiquete en buen estado y cumplir con la documentación exigida.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto del premio (en UVT):

