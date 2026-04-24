Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. En el sorteo realizado el viernes 24 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden a la información oficial del sorteo y son los únicos válidos al momento de reclamar premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que impulsa la alta participación en este juego es la claridad en sus horarios, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los resultados se publican en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones de juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece diferentes formas de apostar, adaptándose a distintos perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta variedad permite participar tanto por premios mayores como por opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

El costo de las apuestas es accesible, lo que convierte a este chance en una opción frecuente dentro de los juegos de azar en Colombia:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo por medios electrónicos Selección del número y la modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza seguridad, legalidad y facilidad de acceso para los jugadores.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: d iligenciar formulario SIPLAFT

iligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es fundamental para recibir el pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



23 de abril de 2026: 1070 - 8.

1070 - 8. 22 de abril de 2026: 8749 - 6.

8749 - 6. 21 de abril de 2026: 0035 - 6.

0035 - 6. 20 de abril de 2026: 5654 - 9

El seguimiento constante de estos resultados permite a los jugadores identificar tendencias y tomar decisiones más informadas en sus próximas apuestas.