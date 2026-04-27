ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 178 el lunes 27 de abril de 2026.

De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas:

ColorLoto se ha posicionado como una alternativa dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, diferenciándose por su dinámica que integra tanto cifras como colores, lo que amplía las posibilidades de combinación frente a otros juegos tradicionales. Este formato ha buscado atraer a nuevos jugadores y diversificar la oferta de la familia Baloto.

El sorteo se realiza bajo supervisión de autoridades competentes, garantizando la transparencia en la selección de las balotas y la publicación de resultados. Como es habitual, los organizadores recomiendan a los participantes verificar sus resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o confusiones.



Con el incremento del acumulado a $1.710 millones, se espera un mayor interés de los jugadores en el próximo sorteo, en el que nuevamente estará en juego uno de los premios más llamativos dentro de esta modalidad. Mientras tanto, los resultados del sorteo 177 ya hacen parte del registro oficial de este juego que continúa consolidándose en el país.