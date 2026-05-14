Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 14 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Resultado del Dorado Mañana hoy, jueves 14 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 14 de mayo de 2026 es el 2223 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: 2223

Dos últimas cifras: 23

Tres últimas cifras: 223

La quinta: 6

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su plan de premios, ya que permite ganar incluso con aciertos parciales. El valor del pago depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas.

Por cada peso apostado, los premios funcionan de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo.



Horario del sorteo Dorado Mañana

El Dorado Mañana se juega en horarios establecidos que permiten a los participantes revisar los resultados pocas horas después de realizar su apuesta.



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Los resultados oficiales se publican minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por los operadores autorizados.



Entre las condiciones se encuentran:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con esta documentación permite validar el premio y agilizar el proceso de pago.

Con sorteos frecuentes, un plan de premios atractivo y diferentes modalidades de apuesta, el Dorado Mañana continúa posicionándose como una de las opciones preferidas entre los juegos de chance en Colombia.