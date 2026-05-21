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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador hoy, jueves 21 de mayo de 2026.

Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El chance Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes desean conocer rápidamente si su apuesta fue premiada.

Número ganador del Dorado Mañana del 21 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 21 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Plan de premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su variedad de premios, ya que permite ganar incluso con aciertos parciales. El pago se realiza de acuerdo con el tipo de apuesta y la cantidad acertada.

Por cada peso apostado, el Dorado Mañana paga así:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado
  • 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado
  • 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado
  • 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado
  • 1 cifra (uña): 5 veces lo apostado

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades dentro del juego y genera más combinaciones para los participantes.

Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega en horarios establecidos que permiten a los apostadores consultar los resultados el mismo día.

  • Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.
  • Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Esta programación facilita que los jugadores conozcan rápidamente si resultaron ganadores.

Cómo reclamar un premio

Las personas que obtengan un premio deben acercarse a puntos autorizados para iniciar el proceso de pago. Cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos:

  • Ser mayor de edad
  • Presentar el tiquete original en buen estado
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Estas condiciones permiten validar la autenticidad del premio y garantizar un proceso seguro y ágil para los ganadores.

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