Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Resultado del Dorado Mañana hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026 es el 8019 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: 8019

Dos últimas cifras: 19

Tres últimas cifras: 019

La quinta: 3

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos de este chance es su sistema de pagos, que permite obtener premios incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las posibilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota, una opción adicional que aumenta las combinaciones dentro del sorteo.



Horarios del sorteo

El Dorado Mañana se juega en horarios establecidos que facilitan la consulta de resultados el mismo día:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Gracias a esta programación, los apostadores pueden revisar rápidamente si su número resultó favorecido.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Los ganadores deben acercarse a puntos autorizados para reclamar el premio. En el caso de montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantizar un proceso de pago seguro y ágil.

Con un atractivo plan de premios, horarios claros y facilidad de acceso, el Dorado Mañana se mantiene como una de las alternativas más populares entre los juegos de chance en Colombia.