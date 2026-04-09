Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes desean verificar de forma rápida y sencilla si su apuesta resultó ganadora. Su popularidad radica en la facilidad de acceso a los resultados y en un atractivo plan de premios que ofrece múltiples oportunidades de ganar.



Resultado del Dorado Mañana – jueves 9 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 9 de abril de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios flexible que depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Esto permite que los jugadores puedan obtener ganancias incluso si no coinciden con el número completo.

Los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota o serie adicional, lo que incrementa las probabilidades de ganar y ha generado mayor interés entre los apostadores habituales.



Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en los horarios. El Dorado Mañana mantiene un cronograma fijo que facilita la consulta de resultados:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario, los jugadores pueden revisar rápidamente los resultados el mismo día.



¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben reclamar su premio en un punto autorizado. Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de validación ágil y evita inconvenientes al momento de recibir el pago.