Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se posiciona como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar de forma rápida los resultados tras realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana – miércoles 8 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 8 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas, lo que permite obtener ganancias incluso sin coincidir con el número completo.

Los pagos vigentes por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, ampliando las probabilidades de ganar y aumentando el interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.

El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este horario fijo permite a los apostadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora.

Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite un proceso de validación ágil y evita contratiempos al momento de hacer efectivo el pago.