Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 13 de abril de 2026

El Chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente por quienes buscan verificar de forma ágil los resultados luego de realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana – lunes 13 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 13 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana ofrece un plan de premios variable, dependiendo del tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Esto permite a los jugadores obtener ganancias incluso si no coinciden con el número completo.

Los pagos vigentes por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta modificación amplió las probabilidades de ganar y aumentó el interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.

El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este esquema permite a los apostadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora.

Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite realizar el proceso de validación de manera ágil y evita inconvenientes al momento de hacer efectivo el pago.

