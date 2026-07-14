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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 14 de julio de 2026.

Logo de dorado mañana chance.
Dorado Mañana hoy
Foto: Pexels - Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más populares de Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de los puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores participan con la esperanza de acertar el número ganador y obtener uno de los premios disponibles.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 14 de julio de 2026 es el 2165. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio.

  • Número ganador: 2165
  • Dos últimas cifras: 65
  • Tres últimas cifras: 165
  • La quinta: 6
Dorado Mañana 14 de julio
Dorado Mañana 14 de julio
Blu radio

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, por lo que el valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada realizada. Los pagos por cada peso apostado son los siguientes:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces lo apostado.
  • Última cifra (directa o "uña"): 5 veces lo apostado.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Los domingos y días festivos no hay sorteo.

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¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado con todos los datos solicitados en el reverso.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para reclamar el premio.
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