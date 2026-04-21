Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más extendidos en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su dinámica sencilla y la posibilidad de elegir diferentes modalidades de apuesta lo mantienen como una opción frecuente entre los jugadores.



Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., y los resultados pueden consultarse poco después de esa hora. No hay sorteo los domingos ni en días festivos.

En este sorteo, los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y la forma en que se realice la apuesta. Por cada peso apostado, los pagos funcionan así:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, especialmente si es igual o superior a $100.000, se deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador.

El proceso se realiza en puntos autorizados, donde se valida la información del tiquete y se gestiona el pago correspondiente.

