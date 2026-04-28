Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente entre quienes buscan consultar de forma rápida los resultados luego de realizar su apuesta.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 28 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 28 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su plan de premios, que ofrece diferentes niveles de ganancia según el tipo de apuesta. Este sistema permite obtener premios incluso con aciertos parciales, ampliando las posibilidades de ganar.

Por cada peso apostado, los pagos se distribuyen así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema ha impulsado el interés de los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota o serie adicional, lo que incrementa las combinaciones posibles dentro del juego y amplía las opciones de acierto.



Horarios del sorteo: cuándo consultar resultados

Los horarios establecidos permiten a los usuarios consultar los resultados el mismo día en que realizan su apuesta, lo que aporta agilidad y confianza en el proceso.



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no hay sorteo

Gracias a este cronograma, los resultados están disponibles en poco tiempo, manteniendo una dinámica rápida que caracteriza al Dorado Mañana.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantiza un proceso de pago seguro y eficiente.

Con su estructura de premios, horarios claros y facilidad de participación, el Dorado Mañana sigue posicionándose como una de las opciones más utilizadas por quienes juegan chance en Colombia.