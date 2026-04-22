Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con presencia en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados.



Resultado del Dorado Mañana hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas.



Plan de premios: cuánto paga Dorado Mañana

En este juego, el valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Por cada peso apostado, los pagos funcionan de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema permite obtener premios incluso con aciertos parciales, lo que incrementa las posibilidades de ganar.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Para reclamar un premio, especialmente si es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir algunos requisitos básicos establecidos por el operador:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El proceso se realiza en puntos autorizados, donde se valida la información del tiquete y se gestiona el pago correspondiente.

Gracias a su amplia cobertura, su sistema de premios y la facilidad para participar, el Dorado Mañana continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.