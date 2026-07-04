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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 4 de julio de 2026.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con participación en diferentes ciudades y municipios del país donde funcionan puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 4 de julio de 2026 es el 0150 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los apostadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.

  • Número ganador: 0150
  • Dos últimas cifras: 50
  • Tres últimas cifras: 150
  • La quinta: 6

Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:

  • 4 cifras directa: 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • 4 cifras combinada: 208 veces el valor de la apuesta.
  • 3 últimas cifras directa: 400 veces el valor de la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinada: 83 veces el valor de la apuesta.
  • 2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces el valor de la apuesta.
  • Última cifra directa o "uña": 5 veces el valor de la apuesta.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse después de la hora del sorteo. Los domingos y días festivos no se realiza esta jornada.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo estableció que el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe presentar:

  • Ser mayor de edad.
  • Entregar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado para reclamar el premio.
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