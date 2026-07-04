Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con participación en diferentes ciudades y municipios del país donde funcionan puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 4 de julio de 2026 es el 0150 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los apostadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.



Número ganador: 0150

Dos últimas cifras: 50

Tres últimas cifras: 150

La quinta: 6

Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:



4 cifras directa: 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras combinada: 208 veces el valor de la apuesta.

3 últimas cifras directa: 400 veces el valor de la apuesta.

3 últimas cifras combinada: 83 veces el valor de la apuesta.

2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces el valor de la apuesta.

Última cifra directa o "uña": 5 veces el valor de la apuesta.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse después de la hora del sorteo. Los domingos y días festivos no se realiza esta jornada.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo estableció que el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.



Para reclamar el premio se debe presentar:

