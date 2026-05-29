Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los colombianos, especialmente en Bogotá y otras regiones del país donde miles de apostadores revisan diariamente los resultados oficiales para conocer si su apuesta fue la ganadora.

Resultado del Dorado Mañana hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Mañana, sorteo de Bogotá y cobertura nacional, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su sistema de premios, ya que permite obtener ganancias tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales.

Plan de premios



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego mantiene la modalidad de quinta balota, una opción adicional que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo.

Horario del sorteo Dorado Mañana

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Los sorteos del Dorado Mañana se realizan en horarios establecidos para que los jugadores conozcan rápidamente los resultados oficiales.

Horarios oficiales



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados de venta.

Requisitos para reclamar premios

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Las personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones facilita la validación del premio y agiliza la entrega del dinero correspondiente.

Con sorteos frecuentes, distintas modalidades de apuesta y un atractivo esquema de pagos, el Dorado Mañana continúa siendo uno de los chances más reconocidos y consultados por los colombianos.