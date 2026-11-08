Dorado Noche, resultado del último sorteo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El Dorado Noche, operado por Paga Todo, es uno de los juegos de chance consultados por apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Sus modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con las cifras acertadas y el valor de la apuesta.

Los resultados oficiales también están disponibles en los puntos autorizados y los canales habilitados por la empresa operadora.

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Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

El número ganador del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Los apostadores pueden verificar los resultados en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus plataformas oficiales.



¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar una de las seis modalidades disponibles. El premio depende de si acierta las cuatro cifras o las últimas cifras del resultado, según el tipo de apuesta.

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Estas son las opciones:



4 cifras directo: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del sorteo.

4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

3 últimas cifras directo: requiere coincidir con las tres cifras finales en la misma secuencia.

3 últimas cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.

2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales.

1 cifra o uña: se obtiene premio al acertar únicamente el último dígito.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El monto que puede recibir un ganador depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. El plan de premios establece los siguientes multiplicadores:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

1 cifra o uña: 5 veces el valor de la apuesta.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

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El horario del sorteo varía según el día. Los sábados se realiza a las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo mediante los canales oficiales y los puntos autorizados.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

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Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para adelantar el trámite, el ganador debe cumplir estas condiciones:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

La validación del tiquete y de los documentos permite realizar el proceso de pago correspondiente.