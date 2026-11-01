Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 28 de octubre de 2026

Administrado por Paga Todo, el Dorado Noche es uno de los juegos de azar consultados por participantes de Bogotá y Cundinamarca. Cuenta con varias opciones para apostar y un plan de premios que depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor jugado.

Número ganador del Dorado Noche de hoy

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El resultado del sorteo de este domingo 1 de noviembre de 2026 es el 7215 - 5. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 7215

Dos últimas cifras: 15

Tres últimas cifras: 215

La quinta: 5

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus canales oficiales.

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¿Cómo se juega el Dorado Noche?

Para participar, cada jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. El premio depende de si acierta las cuatro cifras o algunas de las cifras finales del resultado oficial.

Las modalidades disponibles son:

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Cuatro cifras directo: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres últimas cifras directo: premia cuando las tres cifras finales coinciden en el orden exacto.

Tres últimas cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El plan de premios establece diferentes multiplicadores según la modalidad seleccionada. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:

Cuatro cifras directo: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: 208 veces lo jugado.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El horario del Dorado Noche depende del día de la semana:

Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo en los canales autorizados.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, pues debe estar en condiciones adecuadas para su validación.

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Con distintas modalidades de apuesta y premios que varían según los aciertos, el Dorado Noche continúa entre los sorteos consultados por jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.

