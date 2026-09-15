Dorado Noche resultado del último sorteo hoy martes 15 de septiembre de 2026

El Dorado Noche es un juego de chance disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios de Colombia donde existen puntos de venta autorizados. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta.

El número ganador del chance Dorado Noche de este martes 15 de septiembre de 2026 es el xxxx. Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

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Los premios del Dorado Noche se calculan según la modalidad seleccionada. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:



4 cifras directa: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinada: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directa: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinada: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces la apuesta.

Última cifra directa o "uña": 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

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El sorteo de Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos. El resultado puede consultarse después de las 10:00 p. m.

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la información proporcionada por Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe:

1. Ser mayor de edad.

2. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado, con todos los campos requeridos en la parte posterior.

3. Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado, del ganador que reclama el premio.

