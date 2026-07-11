Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El chance Dorado Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que permiten participar con diferentes estrategias y aspirar a premios según la cantidad de cifras acertadas.

Con sorteos durante los fines de semana y días festivos, Dorado Noche se mantiene entre las opciones favoritas de quienes consultan diariamente los resultados oficiales de los chances en Colombia.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 11 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 11 de julio de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales en los puntos autorizados de Paga Todo y en los canales habilitados para verificar si su apuesta fue ganadora.

¿Cómo se juega Dorado Noche?

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Para participar, los apostadores deben seleccionar un número y elegir la modalidad de apuesta de su preferencia. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea en el orden exacto o mediante combinaciones permitidas según el tipo de apuesta.

Modalidades de apuesta disponibles

Cuatro cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. Tres últimas cifras combinado

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Premios del chance Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. De acuerdo con el plan de premios de Paga Todo, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

Horarios oficiales del sorteo

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El Chance Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y los días festivos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.

Gracias a sus diferentes modalidades de juego, su atractivo plan de premios y la facilidad para consultar los resultados oficiales, el Dorado Noche continúa siendo uno de los chances preferidos por miles de jugadores en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.