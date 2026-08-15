Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chance Dorado Noche se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta que permiten participar con distintas combinaciones y optar por premios según el nivel de acierto.

Los resultados oficiales pueden revisarse en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador para comprobar si el tiquete fue favorecido.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: ( en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes pueden verificar el resultado pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus canales oficiales.

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¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar, el jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. De acuerdo con la opción escogida, el premio puede obtenerse al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial.

Modalidades de apuesta del Dorado Noche



4 cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. 4 cifras combinado

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. 3 últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. 3 últimas cifras combinado

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Premios del Chance Dorado Noche

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El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de premios contempla:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El sorteo del Dorado Noche se realiza durante los fines de semana y días festivos:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo a través de los canales autorizados.

Requisitos para reclamar premios

Los resultados también pueden consultarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio. La empresa operadora establece que los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el proceso, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento necesario para realizar el proceso de pago.

Con sus diferentes modalidades de apuesta y un plan de premios que contempla distintos niveles de acierto, el Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.