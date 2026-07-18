Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El Chance Dorado Noche, administrado por Paga Todo, es uno de los sorteos más seguidos por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Gracias a sus diferentes modalidades de juego y a su atractivo plan de premios, cada fin de semana y día festivo reúne a miles de personas que esperan conocer el número ganador.

Con sorteos programados durante los fines de semana y los días festivos, Dorado Noche se mantiene como una de las alternativas más consultadas entre quienes siguen diariamente los resultados de los chances en Colombia.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026

El resultado oficial del Chance Dorado Noche para este sábado 18 de julio de 2026 estará disponible (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar en Dorado Noche, el apostador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea respetando el orden exacto de las cifras o mediante las combinaciones permitidas según el tipo de apuesta elegida.

Modalidades de apuesta disponibles

Cuatro cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas. Cuatro cifras combinado

Entrega premio cuando se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

Entrega premio cuando se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres últimas cifras directo

Gana quien acierte las tres cifras finales del número ganador en el orden exacto.

Gana quien acierte las tres cifras finales del número ganador en el orden exacto. Tres últimas cifras combinado

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente. Dos últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Premia a los jugadores que aciertan la última cifra del resultado oficial.

Premios del chance Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de premios establecido por Paga Todo contempla los siguientes pagos:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces el valor de la apuesta.

hasta 400 veces el valor de la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el monto apostado.

hasta 83 veces el monto apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

Horarios oficiales del sorteo

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El Chance Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y los días festivos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo y pueden consultarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus canales oficiales.

Gracias a sus múltiples modalidades de juego, su plan de premios y la facilidad para verificar los resultados, Dorado Noche continúa consolidándose como uno de los chances favoritos entre los jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.