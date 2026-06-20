Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El Chance Dorado Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Bogotá y Cundinamarca. Cada fin de semana, miles de jugadores siguen de cerca los resultados oficiales con la expectativa de conocer si sus números fueron favorecidos y acceder a los premios que ofrece esta popular modalidad de chance operada por Paga Todo.

Gracias a sus diferentes opciones de apuesta, el juego permite que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 20 de junio de 2026

El número ganador del Chance Dorado Noche de este sábado 20 de junio de 2026 es (en minutos). Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales en los canales autorizados para verificar si su apuesta resultó premiada.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿Cómo funciona el Chance Dorado Noche?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número y elegir una modalidad de apuesta. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea coincidiendo con todas las cifras en el orden exacto o mediante otras combinaciones disponibles.

Esta variedad de opciones ha convertido al Dorado Noche en una alternativa atractiva para quienes buscan participar en sorteos con diferentes posibilidades de premio.

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Modalidades de apuesta disponibles

Los jugadores pueden elegir entre varias formas de participación, cada una con condiciones y premios específicos.



4 cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial. 4 cifras combinado

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. 3 últimas cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres cifras finales en el orden exacto del sorteo.

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres cifras finales en el orden exacto del sorteo. 3 últimas cifras combinado

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña

Premia a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.



Premios que ofrece el Chance Dorado Noche

Las ganancias dependen de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Según el plan de premios de Paga Todo, los pagos pueden alcanzar:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.

hasta 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces el valor jugado.

hasta 208 veces el valor jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.

hasta 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

50 veces el valor apostado. 1 cifra o uña: 5 veces la apuesta realizada.

Estas alternativas ofrecen distintas oportunidades para quienes desean probar suerte en cada sorteo.

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Horarios del sorteo Dorado Noche

Los sorteos del Chance Dorado Noche se realizan durante los fines de semana y los días festivos.

Los horarios oficiales son:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para la publicación de los números ganadores.