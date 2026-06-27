Dorado Noche: resultados del sorteo de este sábado 27 de junio de 2026

El chance Dorado Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este juego permite realizar apuestas en distintas modalidades y ofrece premios que varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas.

Gracias a sus diferentes opciones de juego y a la publicación rápida de los resultados oficiales, el Dorado Noche se mantiene entre los chances más consultados por quienes buscan conocer diariamente si su número fue el ganador.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 27 de junio de 2026

El número ganador del Chance Dorado Noche de este sábado 27 de junio de 2026 es el 1187 - 5. Se recomienda consultar el resultado únicamente en los canales oficiales y validar el tiquete en un punto autorizado para confirmar cualquier premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: 1187

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 187

La quinta: 5

¿Cómo se juega Dorado Noche?

Para participar en este chance, los jugadores deben escoger un número y seleccionar la modalidad de apuesta de su preferencia. El objetivo es acertar el resultado oficial, ya sea en el orden exacto o mediante las diferentes combinaciones permitidas por el juego.

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Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial. 4 cifras combinado

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. 3 últimas cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres cifras finales en el orden exacto del sorteo.

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres cifras finales en el orden exacto del sorteo. 3 últimas cifras combinado

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes logran acertar solamente la última cifra del resultado.

Premios del chance Dorado Noche

El monto del premio depende de la modalidad elegida y del valor apostado. De acuerdo con el plan de premios de Paga Todo, los pagos son los siguientes:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces la apuesta.

hasta 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces lo jugado.

hasta 400 veces lo jugado. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra o uña: paga 5 veces el monto apostado.

Este esquema permite obtener premios tanto por acertar el número completo como por coincidencias parciales.

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Horarios oficiales del sorteo

El Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y los días festivos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales pueden consultarse en los puntos de venta autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para la publicación de los números ganadores.