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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 7 de junio de 2026, números ganadores

Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 7 de junio de 2026, números ganadores

Consulte aquí el resultado del Dorado Noche de hoy 7 de junio y conozca cómo reclamar los premios del popular chance en Bogotá y Cundinamarca.

Dorado Noche (3).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

El chance Dorado Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo, operado por Paga Todo, permite participar con distintas combinaciones numéricas.

Resultado del Dorado Noche hoy 7 de junio de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 7 de junio fue el en minutos, una combinación clave para quienes participaron.

  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Cómo se juega Dorado Noche

Para participar, los jugadores deben elegir un número y apostar a diferentes modalidades disponibles. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea en orden exacto o en combinaciones parciales, dependiendo de la apuesta seleccionada.

Las modalidades disponibles son:

  • 4 cifras directo: el participante gana si acierta las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

  • 4 cifras combinado: premia a quienes coincidan con las cuatro cifras sin importar el orden.

  • 3 últimas cifras directo: la apuesta consiste en acertar las tres cifras finales exactamente como salen en el sorteo.

  • 3 últimas cifras combinado: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

  • 2 últimas cifras o pata: se enfoca en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

  • 1 cifra o uña: el premio se obtiene acertando solo la última cifra del resultado.

Premios del chance Dorado Noche

Los pagos dependen de la modalidad elegida y del valor apostado por cada jugador. Según la información de Paga Todo, estos son algunos de los premios establecidos:

  • 4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.
  • 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Horarios oficiales del sorteo

Dorado Noche realiza sus sorteos los fines de semana y días festivos en los siguientes horarios:

  • Sábados: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.

Requisitos para reclamar premios

La empresa operadora indicó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.
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