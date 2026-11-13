Dorado Tarde, resultado del último sorteo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Dorado Tarde se mantiene entre las modalidades de chance más consultadas en Colombia. Su cobertura en diferentes regiones del país permite que los apostadores participen y revisen los resultados oficiales después de cada sorteo.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 es el: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y consultar los resultados a través de los canales oficiales.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de cada jornada, por medio de los canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y días festivos no se realizan sorteos.



¿Cuál es el plan de premios del Dorado Tarde?

Una de las características de este chance es que ofrece diferentes modalidades para obtener premios, incluso cuando no se acierta el número completo. El valor que recibe el ganador depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta.

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Por cada peso apostado, el plan de premios establece los siguientes pagos:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo.

Los requisitos son:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.

También es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras. Cualquier alteración o inconsistencia puede afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.