Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a un plan de premios competitivo y a la diversidad de modalidades que permiten a los jugadores ajustar sus apuestas según sus preferencias.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 14 de marzo de 2026

Para el miércoles 15 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece distintas opciones de apuesta, cada una con probabilidades específicas y niveles de ganancia que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se jueguen. El plan de premios por cada peso apostado se distribuye así:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este esquema amplía las posibilidades de ganar, incluso cuando no se acierta el número completo, lo que dinamiza la participación de los apostadores. Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, aumentando las combinaciones disponibles dentro de las diferentes modalidades.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar premios del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el cobro debe realizarse en puntos autorizados.

Los requisitos establecidos son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegura que el pago se realice de manera correcta y confiable.