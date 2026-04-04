Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 4 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la variedad de modalidades que permiten ajustar las apuestas según las preferencias de cada jugador.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, sábado 4 de marzo de 2026

Para el sábado 4 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el 6927 - 8 Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

Resultados del sorteo:



Número ganador: 6927

Dos últimas cifras: 27

Tres últimas cifras: 927

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es su amplia variedad de modalidades de apuesta. Cada una ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de ganancia, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan.

Plan de premios por cada peso apostado:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este sistema permite aumentar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que incrementa las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, fortaleciendo su presencia en el mercado.



Cómo reclamar un premio

El proceso de cobro en el Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.

Requisitos principales:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de forma correcta.

En resumen, el Dorado Tarde se mantiene como una opción sólida dentro de los juegos de azar en Colombia, gracias a su combinación de premios competitivos, múltiples formas de apuesta y un proceso claro para la reclamación de ganancias.

