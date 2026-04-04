Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 4 de abril de 2026

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El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la variedad de modalidades que permiten ajustar las apuestas según las preferencias de cada jugador.
Para el sábado 4 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el 6927 - 8 Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
Resultados del sorteo:
Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es su amplia variedad de modalidades de apuesta. Cada una ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de ganancia, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan.
Plan de premios por cada peso apostado:
Este sistema permite aumentar las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores.
Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que incrementa las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, fortaleciendo su presencia en el mercado.
El proceso de cobro en el Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.
Requisitos principales:
Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de forma correcta.
En resumen, el Dorado Tarde se mantiene como una opción sólida dentro de los juegos de azar en Colombia, gracias a su combinación de premios competitivos, múltiples formas de apuesta y un proceso claro para la reclamación de ganancias.